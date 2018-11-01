Bilal Başacıkoğlu ilk golünü attı
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ilk golünü attı

    <a href="/index/bilal-basacikoglu?id=5bf9eb9d-91cc-4ecf-9118-af4cc95652f6" class="" rel="tag">Bilal Başacıkoğlu</a> ilk golünü attı

    ’un 23 yaşındaki başarılı oyuncusu , Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da 'nun performansı her geçen hafta artarak devam ediyor. Sezon başında ekiplerinden Feyenoord takımından edilen ve yeteneği ile dikkat çeken Bilal, formasıyla ilk resmi golünün 4.Tur maçında dün Pazarspor'a attığı şık golle kaydetmiş oldu.


    Sezonun ilk iki maçında oyuna sonradan dahil olan ardından son 8 haftada ise sahaya ilk on birde çıktı. İlk 11'de çıktığı 8 maçın 5'inde 90.dakika oynayan Bilal, 3 maçta ise oyundan ikinci yarılarda çıktı. 10 maçta forma giyen Bilal Başaçıkoğlu 702 dakika saha kaldı.
    Dün oynanan 4.Tur maçında Pazarspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Bilal Başaçıkoğlu güzel oyununu 52.dakikada attığı şık golle süsledi.

    1. 1.11.2018 15:06
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