Kayserispor pusuda – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    pusuda

    Kayserispor pusuda
    'in 10. haftasını galibiyetiyle kapatan , gözünü kupaya dikti. Sarı-kırmızılılar, bugün konuk edeceği 3. Lig ekibi Pazarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör 'ın, ligde fazla şans vermediği isimleri oynatacağı öğrenildi.
    1. 31.10.2018
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