Kayserispor'da en golcü oyuncu Chery – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'da en golcü oyuncu Chery

    Kayserispor'da en golcü oyuncu Chery

    'un futbolcusu sarı kırmızılı forma altında 4. golüne imza attı.

    Çin'den kiralanan futbolcu, bu sezon 10 maçın 10'unda da forma giydi. 834 dakika sahada kalan Chery takımı adına 4 gol kaydetti. Sezonun ilk maçında 'a karşı takımının sezondaki ilk resmi golünü atan Chery, sonrasında 'un 'yi 3-2 yendiği maçın 69. dakikasında 3. golü kaydetmişti.

    Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren maçında da 62. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü kaydeden son olarak Stadı'nda oynanan maçında yine ağları havalandırdı.

    Müsabakanın 88. dakikasında hakem Alper Ulusoy'un penaltı noktasını gösterdiği pozisyonda topun başına geçen Hollandalı futbolcu, skorboard 90. dakikayı gösterirken golünü attı. Sivasspor kalecisi Tolgahan'ın solundan topu filelere gönderen Chery, bu sezonki 4. golünü atmış oldu.

    Bu sezon Kayserispor'da Chery'den sonra 2 golle en skorer oyuncu olarak görülmekte. Kayserispor'un ligdeki 9 golünde Şamil Çinaz, Mensah ve Skrtel (Fenerbahçe maçında kendi kalesine atmıştı)'in imzaları bulunuyor.
    1. 30.10.2018 10:20
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