Kayserispor'da en golcü oyuncu Chery
Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery sarı kırmızılı forma altında 4. golüne imza attı.
Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçında da 62. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü kaydeden Tjaronn Chery son olarak Kadir Has Stadı'nda oynanan Sivasspor maçında yine ağları havalandırdı.
Müsabakanın 88. dakikasında hakem Alper Ulusoy'un penaltı noktasını gösterdiği pozisyonda topun başına geçen Hollandalı futbolcu, skorboard 90. dakikayı gösterirken golünü attı. Sivasspor kalecisi Tolgahan'ın solundan topu filelere gönderen Chery, bu sezonki 4. golünü atmış oldu.
Bu sezon Kayserispor'da Chery'den sonra Umut Bulut 2 golle en skorer oyuncu olarak görülmekte. Kayserispor'un ligdeki 9 golünde Şamil Çinaz, Bernard Mensah ve Skrtel (Fenerbahçe maçında kendi kalesine atmıştı)'in imzaları bulunuyor.
- 30.10.2018 10:20
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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