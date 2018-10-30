Kayserispor, Pazarspor maçına hazır
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Pazarspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Deniz Türüç de çalışmalara katıldı.
- 30.10.2018 14:41
-
Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
-
‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
-
‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
Kayserispor, Pazarspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.