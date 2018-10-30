Kayserispor, Pazarspor maçına hazır
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    30 Ekim 2018, Salı
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    , maçına hazır

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>, <a href="/index/pazarspor?id=9aed4324-2eac-4ccb-8b2d-100220c066f2" class="" rel="tag">Pazarspor</a> maçına hazır

    , 4. turunda yarın 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.

    Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Deniz Türüç de çalışmalara katıldı.

    1. 30.10.2018 14:41
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