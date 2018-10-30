Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Deniz Türüç de çalışmalara katıldı.