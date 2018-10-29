Ertuğrul Sağlam Sivasspor'a karşı yine kazandı
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Sivasspor'a karşı bir maç daha kazandı.
Kayserispor'a ikinci dönemini geçiren Ertuğrul Sağlam, sarı kırmızılı takım ile 5 kez Süper Lig statüsünde Sivasspor'a karşı mücadele verdi. Bu maçlarda Sağlam yönetimindeki Kayserispor 2 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi elde etti. Ertuğrul Sağlam'ın Kayserispor'da görevli iken çıktığı Sivasspor
müsabakaları ve sonuçları şöyle:
2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2
2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1
2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5
2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2
2018/2019 Kayserispor-Sivasspor 2-0
- 29.10.2018 10:34
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