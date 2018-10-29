Ertuğrul Sağlam Sivasspor'a karşı yine kazandı – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'a karşı yine kazandı

    Ertuğrul Sağlam Sivasspor'a karşı yine kazandı

    'de mücadele veren 'da , 'a karşı bir maç daha kazandı.

    Bugüne kadar görev aldığı takımlarda 'a karşı 27 kez kazanmak için çaba sarfeden , dünkü 2-0'lık sonuç ile 13. kez galip geldi. Sivasspor'a karşı 8 kez kaybeden Ertuğrul Sağlam, 6 maçta da üstünlük kuramadı ve berabere kaldı.

    'a ikinci dönemini geçiren Ertuğrul Sağlam, sarı kırmızılı takım ile 5 kez statüsünde Sivasspor'a karşı mücadele verdi. Bu maçlarda Sağlam yönetimindeki Kayserispor 2 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi elde etti. Ertuğrul Sağlam'ın Kayserispor'da görevli iken çıktığı Sivasspor
    müsabakaları ve sonuçları şöyle:

    2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2
    2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1
    2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5
    2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2
    2018/2019 Kayserispor-Sivasspor 2-0


    1. 29.10.2018 10:34
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