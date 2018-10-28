Ertuğrul Sağlam: “Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi”
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sivasspor galibiyeti sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Bu galibiyet bizim için ilaç gibi geldi” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı DG Sivasspor'u 2-0 mağlupğ etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Bazen sonuca bakmadığınız maçlar oynarsınız. Bu gün de öyle bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyum. Bu gün alınacak olan maçın bize büyük bir fayda sağlayacağını, baskı ve öz güven eksikliğini ortadan kaldıracağını söyledim. Bu gün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Takımlarına sahiplendiler. Alınan üç puan için onlar adına, yönetimimiz adına sevinçliyim. Oyuncularım adına çok mutluyum. Onlar ellerinden geleni yaptılar kazanmak için. Bize bir çok açıdan katkı sağlayacak bir maç kazandık. Futboldaki şans bizim yanımızdaydı. Son maçlarda kalemize gelen ilk topların göl olduğunu gördük. Bu yüzden biraz şanslıydık. Kazanmak zorundaydık, üzerimizdeki baskıyı atmak ve yeniden lige girebilmek için elimizden geleni yaptık. Ekonomik alanda kulüp sıkıntılı bir süreç yaşıyordu, sıkıntıyı atlatmak için ve daha rahat hareket etmek için herkes çabalıyor. Sakatlarımız aramıza katılır inşallah. Kadroda alternatif oyuncu açısından biraz daha rahatlayacağız. Bütün sıkıntıları ortaya koyduğumuz zaman alınan galibiyet bize ilaç gibi geldi. Bizim için bundan sonrası çok daha iyi olacak diyebiliriz" diye konuştu.
- 28.10.2018 18:16
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Ertuğrul Sağlam: “Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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