Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Çelik, Kayserispor Tesisleri'nde kulüp başkan vekili Naci Bedir tarafından karşılandı.

Medipol Başakşehir maçı için antrenman yapan teknik heyet ve futbolcuları da ziyaret eden Başkan Çelik, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile bir süre görüştü.

Burada konuşan Çelik, kentin en önemli markalarından Kayserispor'un birçok kulüpten çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Kayserispor'a gereken önemi ve desteği her zaman verdiklerini ifade eden Çelik, şehir olarak takımın yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Çelik, Kayserispor'un yeni tesisleri hakkında, "Büyük bir yatırımla Kayserispor'a modern bir tesis kazandıracağız. İnşallah önümüzdeki ay yeni tesislere taşınırız. İstanbul takımlarında bile olmayan bu güzel tesisi yaklaşık 6 milyon lira harcayarak tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolculara ve teknik heyete tatlı ikram eden Çelik, Medipol Başakşehir maçı için başarı dileklerinde bulundu.

Ertuğrul Sağlam da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti. Çelik'in kendilerine çok desteği olduğunu aktaran Sağlam, Başakşehir maçından güzel bir sonuçla dönmeyi beklediklerini ifade etti.

Başkan Çelik, Bedir ve Sağlam ile yeni tesisleri inceledi.