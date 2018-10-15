Kayseri’den A2’ye 4 gol – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    ’den ’ye 4 gol

    Kayseri’den A2’ye 4 gol
    , milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar, sayısal olarak epey eksik olmasına rağmen sıkı bir şekilde çalışıyor. takımıyla karşılaşan Kayseri, (2), Şamil Çinaz ve 'nun golleriyle genç takımını 4-0 mağlup etti. Maçta sakatlığı geçen Tiago Lopes de oynadı.
    1. 15.10.2018
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