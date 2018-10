Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynaycağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma, pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar ve Deniz Türüç ile Milli takımlarda görev alan Asamoah Gyan, Bernard Mensah, Artem Kravets ve Cristian Sapunaru katılmadı.



Sarı-Kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery, antrenman öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi çok sevdiğini ve mutlu olduğunu ifade eden Chery, "İyi bir takımdayım, takımımız da çok iyi olacak. Üç maç kaybettikten sonra son maçımızda iyi oynadık. Geriye düşmemize rağmen oyuna tutunduk. Maalesef son dakikalara doğru yediğimiz golle berabere kaldık. Kayserispor formasıyla bu zamana kadar üç gol attım. Benim için yeterli değil daha fazla atmak istiyorum. Atacağıma da inanıyorum. Taraftarlara şu mesajı vermek istiyorum; iyi günlerimizde de kötü günümüzde de bizimle birlikte olmalarını istiyoruz. Onlara şu dönemde çok ihtiyacımız var. Taraftar bizim her şeyimiz özellikle iç sahada maçlarında onların desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.