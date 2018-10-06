Kayserispor’da seferberlik – Fotomaç – 06 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’da seferberlik

    <a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a>’da seferberlik

    üste 3 maçını kaybeden, bugün Rizespor'u ağırlayacak 'da sakatlığı bulunan oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıktı.

    üste 3 maçını kaybeden, bugün Rizespor'u ağırlayacak 'da sakatlığı bulunan oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıktı. Başkan Erol Bedir, 5 sakat futbolcularına rağmen oyuncularının sahaya çıkıp özveri ile mücadele ederek, yeni bir seri başlatacaklarına inandığını söyledi.

    1. 6.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’da seferberlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN