Üst üste 3 maçını kaybeden, bugün Rizespor'u ağırlayacak Kayserispor'da sakatlığı bulunan oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıktı. Başkan Erol Bedir, 5 sakat futbolcularına rağmen oyuncularının sahaya çıkıp özveri ile mücadele ederek, yeni bir seri başlatacaklarına inandığını söyledi.