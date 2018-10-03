Ertuğrul Sağlam: "Rizespor maçı çıkış maçımız" – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    : "Rizespor maçı çıkış maçımız"

    Ertuğrul Sağlam: "Rizespor maçı çıkış maçımız"
    mağlubiyetiyle 3'te sıfır çeken 'de , karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. Sağlam, "Rize'yi yenip, milli arayı da iyi değerlendirerek tekrar çıkışa geçen, herkesin beğendiği bir olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 3.10.2018
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