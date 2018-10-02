Kayserispor, Çaykur Rizespor mesaisine başladı
?Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8’inci haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Sarı kırmızılı takım Beşiktaş maçının ardından bir gün izin yaptıktan sonra tesislerde bir araya geldi. Kadir Has Tesisleri'nde Çaykur Rizespor maçı öncesi ilk antrenmanda teknik direktör Ertuğrul Sağlam futbolculara kısa bir konuşma yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile yarı sahada oynanan kontrol pas oyununun ardından sona erdi. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç,Hasan Hüseyin Acar ve Deniz Türüç ile izinli olan Kana Biyik antrenmana katılmadı.
Beşiktaş maçının son dakikalarında dizinde ağrı oluşan Bilal Başaçıkoğlu ise düz koşu yaptı.
- 2.10.2018 09:29
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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