?Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8’inci haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , mesaisine başladı

    Kayserispor, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

    ?, 'in 8’inci haftasında evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.

    Sarı kırmızılı takım maçının ardından bir gün izin yaptıktan sonra tesislerde bir araya geldi. Tesisleri'nde maçı öncesi ilk antrenmanda teknik direktör futbolculara kısa bir konuşma yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile yarı sahada oynanan kontrol pas oyununun ardından sona erdi. Sakatlıkları bulunan , Sakıb Aytaç,Hasan Hüseyin Acar ve Deniz Türüç ile izinli olan Kana Biyik antrenmana katılmadı.

    Beşiktaş maçının son dakikalarında dizinde ağrı oluşan Bilal Başaçıkoğlu ise düz koşu yaptı.

    1. 2.10.2018 09:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserispor, Çaykur Rizespor mesaisine başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN