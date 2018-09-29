Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 2-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takım oyunu oynamakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Sağlam, "Maça çıkarken amacımız iyi mücadele edip futbol adına güzel şeyler ortaya koymak ve iki haftalık kötü gidişatı ortadan kaldırıp gelecek adına güzel başlangıç yapabilmekti. İlk 30 dakikaya bakınca oyunda denge vardı. Rakibin çok net pozisyonu yoktu. Rakibi önde yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci golden sonra denge de gitti." diye konuştu.

Skora reaksiyon gösteremediklerini belirten Sağlam şunları kaydetti:

"1-0'lık durum karşısında ciddi anlamda reaksiyon gösterip skoru dengelemek için ciddi bir mücadele ortaya koymamız gerekiyordu. İkinci yarı bizim adımıza iyi geçmedi. Daha çok pozisyon bulmamız gerekiyordu, bunu yapamadık. Son birkaç haftada ofansif üretkenlik anlamında eksiklerimiz var. Bunu yapacak oyuncu kalitesi ve özellikleri de var ama takım oyunuyla alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu da biz çözeceğiz. Bundan sonraki incelemeler, çalışmalar bu doğrultuda olacak. Rize maçıyla bu sıkıntılı durumdan çıkaracak olan biziz. Milli takım arasında izleyene keyif veren, taraftarın beklentisini karşılayan takım olmamız gerekir. Şu anki durumdan memnun değilim. Bireysel yetenekleri takım oyununa entegre etmemiz gerekir. Ne kadar yetenekli oyuncular olursa olsun bu takım oyunuyla sahaya yansıtamadığınız sürece hiçbir işe yaramıyor. Takım olarak birbirine yardım eden bir takım değiliz. "

Kadro sıkıntısı çektiklerini söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Çok geniş kadromuz yok. Yaşadığımız sakatlık problemleri maalesef kadroyu iyice daralttı. Hamle yapma açısından elimiz rahat değil. O yüzden bu süreci bu kadroyla geçmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.