Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Kulüp Tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşu ve ısınma hareketleri, ardından pas ve taktik uygulamalar çalışıldı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarının ardından tamamlandı.

Sakatlıkları süren Sakıp Aytaç , Oguzhan Berber ile Kucher idmanda yer almadı.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Kayseri ekibinde son antrenmanda sakatlanan Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin Acar, sakatlıkları süren Sakıp Aytaç, Oguzhan Berber, Kucher ve kart cezalısı Şamil Çinaz'ın Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi