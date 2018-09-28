Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Kulüp Tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşu ve ısınma hareketleri, ardından pas ve taktik uygulamalar çalışıldı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarının ardından tamamlandı.
Sakatlıkları süren Sakıp Aytaç , Oguzhan Berber ile Kucher idmanda yer almadı.
Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Kayseri ekibinde son antrenmanda sakatlanan Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin Acar, sakatlıkları süren Sakıp Aytaç, Oguzhan Berber, Kucher ve kart cezalısı Şamil Çinaz'ın Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi
- 28.9.2018 14:10
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Adis Jahovic, Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak
Toplam 2
Yorum
isyan adını değiştirsin yusuf yusuf koysun
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Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda
Toplam 1
Yorum
maho Kasım paşa maçından sonra yolcu var benden söylemesi bu hocayla bu iş olmaz hocası takım çıksa trabzon kazanır.
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ ALPER VE OZAN İLE TAKILMAYA BAŞLAMIŞTIR.
Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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