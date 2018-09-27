Kayseri Basketbol'da transfer
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    'da transfer

    Kayseri Basketbol'da transfer

    Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Basketbol, ABD'li oyuncu ve Hırvat pivot Luca Ivankovic ile birer yıllığına anlaştı

    Kadınlar Süper Ligi takımlarından Basketbol, ABD'li oyuncu ve Hırvat Luca Ivankovic'i kadrosuna kattı.

    Kayseri ekibi, geçen yıl 'da oynayan 27 yaşında ve 1,91 metre boyundaki forvet oyuncusu Anne Marie Armstrong ile OGM Ormanspor forması giyen 31 yaşında ve 1,98 metre boyundaki pivot Luca Ivankovic'le birer yıllığına anlaştı.

    Anlaşma sağlanan oyuncular, Kayseri'de özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

    1. 27.9.2018 12:07
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