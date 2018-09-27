Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Anne Marie Armstrong ve Hırvat pivot Luca Ivankovic ile birer yıllığına anlaştı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Anne Marie Armstrong ve Hırvat Luca Ivankovic'i kadrosuna kattı.
Kayseri ekibi, geçen yıl İtalya'da oynayan 27 yaşında ve 1,91 metre boyundaki forvet oyuncusu Anne Marie Armstrong ile OGM Ormanspor forması giyen 31 yaşında ve 1,98 metre boyundaki pivot Luca Ivankovic'le birer yıllığına anlaştı.
Anlaşma sağlanan oyuncular, Kayseri'de özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
- 27.9.2018 12:07
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 4
Yorum
Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
Kayseri Basketbol'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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