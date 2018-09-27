Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Anne Marie Armstrong ve Hırvat Luca Ivankovic'i kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, geçen yıl İtalya'da oynayan 27 yaşında ve 1,91 metre boyundaki forvet oyuncusu Anne Marie Armstrong ile OGM Ormanspor forması giyen 31 yaşında ve 1,98 metre boyundaki pivot Luca Ivankovic'le birer yıllığına anlaştı.

Anlaşma sağlanan oyuncular, Kayseri'de özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.