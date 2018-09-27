F.Bahçe’den sonra sırada Beşiktaş – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    F.Bahçe’den sonra sırada

    F.Bahçe’den sonra sırada Beşiktaş
    SÜPER Lig'de geçen sezon 'daki 5 maçlık kazanamama serisini zaferiyle sonlandıran 'da Başkan Erol Bedir, 'a da gözdağı verdi. Başkan Bedir, "Bu sezon Fenerbahçe'yi yendik. Beşiktaş'ı da yenebiliriz ve oyuncularımın bunu başaracağına inanıyorum" diye iddialı konuştu.
    1. 27.9.2018
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