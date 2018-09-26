Ertuğrul Sağlam: "Artık güzel günlerimiz başlayacak" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    : "Artık güzel günlerimiz başlayacak"

    Ertuğrul Sağlam: "Artık güzel günlerimiz başlayacak"

    'nin hocası Sağlam, maçını işaret etti.

    teknik direktörü , maçını kazanarak güzel günlere başlangıç yapabileceklerini söyledi. Ligde son iki maçını kaybeden ve cumartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan 'de tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzde güzel bir fırsat var. Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz. Takıma sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu.
    1. 26.9.2018
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