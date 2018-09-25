Taraftarın takımın asıl sahibi olduğunu ve genel kurullarda seçilen yönetimlerin de taraftar adına kulübü yönettiğini vurgulayan başkan Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, ''Yönetimi temsil eden başkan da aslında taraftarın temsilcisidir ve faaliyetlerini kurumun gerçek sahipleriyle yani taraftarlarıyla istişare ederek, onların hassasiyetini gözeterek yapar. Yapamadıklarını veya farklı düşündüklerini ise şeffaf bir şekilde onlarla paylaşır. Kulübün maddi, sportif ve yönetimsel sıkıntıları var ise doğrudan taraftarıyla iletişime geçerek destek ister. Özetle her ne kadar yasal anlamda kulübü yönetme görevi başkan ve yönetim kuruluna ait olsa da taraftarı da işin içine sokup, sadece destekçi değil, bazı kararlar alınmasında veya problemlerin çözümünde onları da 'çözüm ortağı' olarak görmek en doğru olanıdır. Bazı yönetimlerde ise kendilerini sonuna kadar destekleyen taraftar olmalı, bu mümkün değilse, maça da, tesislere de gelmeyen, zaten yeterli ekonomik katkı veremediği için de 'protesto hakkı da olmayan taraftar' yani 'olmayan taraftar en iyisidir' mantığı hakimdir. Bizim yönetim anlayışımız, taraftarla olan ilişkimizde son yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında değişik gelebilir. Taraftarla iç-içe olmaya çalışmamız bazı kesimlerce yadırganabilir. Onlara 'küçük bir grup' , 'ne oldukları belli olmayan 3-5 genç' , 'eğitim düzeyleri ve ekonomik güçleri düşük sayılabilecek 300-500 kişi , 'kim görevde ve güçlüyse onun etrafında toplanan küçük bir kalabalık' gözüyle bakabilirler. Şahsen tanışmasalar da 'Kayserispor' çatısı altında ve hiçbir menfaat gözetmeden bir araya gelen on binlerce taraftarı yok mu sayıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Bedir, son olarak ise bir Kayserispor sloganının taraftarın desteğiyle sosyal medyada gündeme oturmasını anımsatarak, "Bunu nasıl izah edeceksiniz?" ifadelerine yer verdi.

"TARAFTAR YOKSA, TAKIM DA YOKTUR"

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Bedir, taraftarlarla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü;

''Özetle, zaman zaman anlatmaya çalıştığım, son yıllarda Türk futbol kulüplerinin maddi anlamda çıkmazları, kurulan kadroların, toplam maddi değerlerine karşılık sportif açıdan Avrupa'nın çok gerisinde olması, şeffaf yönetim anlayışı, rakip kulüpler arasındaki iyi ilişkilerin önemi, küfür ve hakaretsiz tribünler gibi konularla birlikte bugün değindiğim yönetimler ve taraftarları arasındaki ilişki ve diyalogla ilgili kanaatlerim başta Kayserispor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Erzurumspor, Konyaspor ve diğer birçok Anadolu kulübünün taraftarlarınca da ilgi ile takip edilmekte ve birçok destek mesajı almaktayım. Bu da düşünce ve aktardıklarımın doğru ve karşılığı olduğunun delili sayılabilir. Sözün özü, taraftar yoksa, takım da yoktur.''