Kaptan Umut’tan özür – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    ’tan özür

    Kaptan Umut’tan özür
    'un tecrübeli golcüsü ve takım kaptanı , yenilgisi sonrasında camiadan özür diledi. Bulut, "Takım halinde iyi değiliz. Bundan ötürü taraftarlarımızdan da özür dileriz. Ancak bu durumdan sıyrılacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 25.9.2018
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