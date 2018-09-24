Kayserispor 2 haftadır kazanamıyor – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    2 haftadır kazanamıyor

    <a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a> 2 haftadır kazanamıyor

    Geçen sezonki başarının üzerinde bir başarı elde edebilmek için bu sezon hesaplarını yapan ’da son 2 haftada hesaplar karıştı.

    Antalyaspor galibiyeti ile lige başlayan sonrasında Bursaspor ve ile berabere kalıp Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek büyük sükse yapan , son 2 maçından puansız ayrıldı.

    ile deplasmanında karşı karşıya gelen ve bu müsabakanın ilk yarısında kalesinde gördüğü iki golle mağlup olan , ligin 6. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında kalesinde 2 gol gören Kayserispor, bu müsabakayı da çeviremeyerek mağlup oldu. Kayserispor, bu sezon ilk kez iç saha maçından mağlup ayrıldı.

    Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, " maçı sonrasında Konyaspor maçından mutlak suretle galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Ancak sergilenen futbol ve alınan sonuç hepimizi üzdü. Bu iki yenilginin izlerini silmek için önümüzdeki maçlara çok daha iyi konsantre olmalıyız. Beşiktaş ve maçlarından maksimum derecede puan çıkarmalıyız" dedi.

    Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak sonrasında ise ile sahasında mücadele verecek.
    1. 24.9.2018 12:59
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