Kayserispor 2 haftadır kazanamıyor
Geçen sezonki başarının üzerinde bir başarı elde edebilmek için bu sezon hesaplarını yapan Kayserispor’da son 2 haftada hesaplar karıştı.
Göztepe ile İzmir deplasmanında karşı karşıya gelen ve bu müsabakanın ilk yarısında kalesinde gördüğü iki golle mağlup olan Kayserispor, ligin 6. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında kalesinde 2 gol gören Kayserispor, bu müsabakayı da çeviremeyerek mağlup oldu. Kayserispor, bu sezon ilk kez iç saha maçından mağlup ayrıldı.
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Göztepe maçı sonrasında Konyaspor maçından mutlak suretle galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Ancak sergilenen futbol ve alınan sonuç hepimizi üzdü. Bu iki yenilginin izlerini silmek için önümüzdeki maçlara çok daha iyi konsantre olmalıyız. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarından maksimum derecede puan çıkarmalıyız" dedi.
Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak sonrasında ise Çaykur Rizespor ile sahasında mücadele verecek.
- 24.9.2018 12:59
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 4
Yorum
derbi tahmini 1-BJK maça çıkmaz 2-Seyirci sahaya iner maç bitmez. 3- Kartlar nedeniyle oyuncu sayısı 7nin altına düşer maç bitmez.
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 6
Yorum
kral Ünal hoca berbat goller yiyoruz,tüm defans ve orta sahadan gelenler seyrediyor,Mustafa olmuyor,Novak ın da formsuzluğu belirgin,işimiz zor
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Arıza savunmada!
Toplam 3
Yorum
paşa Husseini iyileşmezse,Gerekirse Kucka yı deneyelim,Mustafa çok formsuz
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