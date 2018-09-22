Kayseri’de sol bek krizi – Fotomaç – 22 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’de sol bek krizi

    <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a>’de sol bek krizi
    'u konuk edecek 'da sol kanattaki sakatlıklar can sıkıyor. Sezon başında transfer edilen Sakıb'ın sakatlanmasının ardından, diğer sol bek 'in de ayağının kırılması sarı-kırmızılılarda moralleri alt üst etti. Bu mevkide forma giyen Atila Turan ve Mert Özyıldırım kaldı.
    1. 22.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’de sol bek krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN