Bu köklü kulübe saygı duyuyoruz ve aynı saygıyı da rakibimizden bekliyoruz. Biz her deplasmana özgüvenli olarak puan veya puanlar için gidiyoruz'' dedi



Fenerbahçe'nin halen transfer arayışı içinde olmasının, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe yenilgilerinin kendileri için bir avantaj olarak görülmemesini isteyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Sonuçta Türk futbolunda yüzyılı geride bırakmış bir takımdan söz ediyoruz. Zor bir maç oynayacağız. Şu anda yaşadıkları kendilerine özel. Biz, Kayserispor olarak tüm rakiplerimize olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygı duyuyor, aynı saygıyı görmek istiyoruz. 2018-19 sezonunda şu ana kadar oynadığımız 3 maçtaki ciddiyetimiz ve özgüvenimizle sahaya çıkacağız. Sonuçta tüm deplasman maçlarında puan veya puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.



"ŞU ANDA TRANSFER YOK"



Sarı kırmızılı takımda geçen hafta sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamayan Varela ve Sakıb'ın iyileştiğini ve Fenerbahçe maçı hazırlıklarına katıldıklarını belirten Bedir, transfer konusunda ise ''Şu anda transfer arayışında değiliz. Ancak, oyuncularımızdan birine talip olunması ve gitmesi veya kadrosunda yabancı oyuncu fazlası bulunan takımlardan maddi açıdan bizi yormayacak bir öneri gelmesi halinde transfere kapımız kapalı değil. O zaman oturur, teknik kadromuzla görüşür, bir karara varırız'' açıklamasını yaptı.

