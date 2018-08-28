Çaykur Rizespor, Kayserispor'dan Boldrin'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasını yenilgisiz geçirip 5 puan toplayan Kayserispor, kadrosunda da revizyona gidiyor. Daha önce Espinoza ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, bu kez de Fernando Boldrin ile geçici bir süre yolunu ayırdı.
Fernando Boldrin, bu sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Bu futbolcunun satın alma opsiyonu da Çaykur Rizespor'da olacak.
Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada ise; "Oyuncumuz Fernando Henrique Boldrin'in, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
- 28.8.2018 20:11
- Güncelleme: 28.8.2018 20:11
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 3
Yorum
comolli nuri şahin ve sol bek geldi mi fena takım olmayız ancak bizde eksik olan birşeyde kanat onyekuru rodriges tarzı kanat lazım hayırlsı bakalım
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 18
Yorum
burak kim ne derse desin bu takımın dzeleceğine hiç inanmıyorummalesef ali koçta boş cıktı verilen sözler yerine getirilmedi bizleri kandırdılar
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 3
Yorum
volkan hoş geldin harun iyi yerli kaleci güzel transfer ama berke ne olcak nasıl planlamanız var anlamadım gitti berkeyi kiralık verelim oynasın
Çaykur Rizespor, Kayserispor'dan Boldrin'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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