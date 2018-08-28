Çaykur Rizespor, Kayserispor'dan Boldrin'i kadrosuna kattı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , Kayserispor'dan Boldrin'i kadrosuna kattı

    <a href="/index/caykur-rizespor?id=24836e4a-2002-4f2e-a3da-c34ef7c24534" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a>, Kayserispor'dan Boldrin'i kadrosuna kattı

    'in ilk 3 haftasını yenilgisiz geçirip 5 puan toplayan Kayserispor, kadrosunda da revizyona gidiyor. Daha önce Espinoza ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, bu kez de Boldrin ile geçici bir süre yolunu ayırdı.

    Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın 'yeni sezonda kadroda düşünmüyorum' diye rapor verdiği ve menajeri aracılığıyla kendisine kulüp bulması istenen Boldrin, Süper Lig takımlarından 'a transfer oldu.

    Boldrin, bu sezon sonuna kadar ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Bu futbolcunun satın alma opsiyonu da 'da olacak.

    Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada ise; "Oyuncumuz Fernando Henrique Boldrin'in, ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
    1. 28.8.2018 20:11
    2. Güncelleme: 28.8.2018 20:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Kayserispor'dan Boldrin'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN