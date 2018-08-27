Kayserispor kalesini gole kapattı
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    kalesini gole kapattı

    Kayserispor kalesini gole kapattı

    'e iyi bir başlangıç yapan , sezonun ilk 3 maçında kalesini gole kapatarak, ligde gol yemeyen tek takım oldu.

    Yeni sezona teknik direktör yönetiminde başlayan , ligde çıktığı 3 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırırken, rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

    Sezona sahasında 'u 2-0 mağlup ederek başlayan Kayserispor, ve Evkur ile 0-0 berabere kalarak 5 puan topladı.

    Sarı-kırmızılı ekip, savunmadaki başarısıyla üç maçlık periyotta ligin gol yemeyen tek takımı olma başarısı gösterdi.

    Son üç sezonun en iyi başlangıcı

    Ligdeki 3 maçta 5 puan toplayan Kayserispor, son üç sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

    2015-2016 sezonuna 2 beraberlik bir mağlubiyetle başlayan Kayseri ekibi, 3 haftada 2 puan toplayabilirken 2016-2017 sezonunun 3. haftası tamamlandığında 2 puanı hanesine yazdırabilmişti.

    Geçtiğimiz sezon ise ilk üç hafta sonunda 4 puan toplayan sarı-kırmızılılar, kalesinde de 6 gol görmüştü.

    1. 27.8.2018 15:16
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