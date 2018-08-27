Lige Aytemiz Alanyaspor karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle başlayan, Bursaspor deplasmanında ve kendi sahasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçlarından golsüz beraberliklerle ayrılıp puanını 5'e çıkaran Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 3'üncü haftasını yenilgisiz ve kalesinde gol görmeyen tek takım olarak kapattı. Kanat oyuncusu Varela'nın adalesinde sertleşme nedeniyle yer alamadığı, formasını devrettiği Bilal Başaçıkoğlu'nun ise yıldızlaştığı Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şu ana kadar gol yememiş olmalarına karşın, 2 haftadır gol atamadıkları ve girdikleri çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadıklarına dikkati çekti.



Sağlam, "Yeni Malatyaspor maçı kendi sahamızda kazanmak istediğimiz ve bunun için de pozisyonlar üretip net fırsatlar bulduğumuz, sonucunda kazanamadığımız bir karşılaşma olarak geride kaldı. Maçın zor olacağını biliyorduk ama ikinci yarı 3-4 tane net pozisyon bulduk. Bunları değerlendirememek bizim adımıza sıkıntılı bir durum. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Takımın mücadelesinden memnunuz. Daha iyi olacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım görüntüsü vereceğiz" şeklinde konuştu.