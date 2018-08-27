Kayserispor, ilk 3 haftada gol yemeyen yenilgisiz tek takım
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , ilk 3 haftada gol yemeyen yenilgisiz tek takım

    Kayserispor, ilk 3 haftada gol yemeyen yenilgisiz tek takım

    'in ilk 3 haftasında kalesinde gol görmeyen ve yenilmeyen tek takım olan , maçının hazırlıklarına başladı.

    Lige Aytemiz Alanyaspor karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle başlayan, deplasmanında ve kendi sahasındaki Evkur maçlarından golsüz beraberliklerle ayrılıp puanını 5'e çıkaran Sarı kırmızılılar, 'in 3'üncü haftasını yenilgisiz ve kalesinde gol görmeyen tek takım olarak kapattı. Kanat oyuncusu Varela'nın adalesinde sertleşme nedeniyle yer alamadığı, formasını devrettiği Bilal Başaçıkoğlu'nun ise yıldızlaştığı Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şu ana kadar gol yememiş olmalarına karşın, 2 haftadır gol atamadıkları ve girdikleri çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadıklarına dikkati çekti.

    Sağlam, "Yeni Malatyaspor maçı kendi sahamızda kazanmak istediğimiz ve bunun için de pozisyonlar üretip net fırsatlar bulduğumuz, sonucunda kazanamadığımız bir karşılaşma olarak geride kaldı. Maçın zor olacağını biliyorduk ama ikinci yarı 3-4 tane net pozisyon bulduk. Bunları değerlendirememek bizim adımıza sıkıntılı bir durum. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Takımın mücadelesinden memnunuz. Daha iyi olacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım görüntüsü vereceğiz" şeklinde konuştu.

    1. 27.8.2018 10:36
    2. Güncelleme: 27.8.2018 10:45
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