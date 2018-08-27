Kayserispor, ilk 3 haftada gol yemeyen yenilgisiz tek takım
Süper Lig'in ilk 3 haftasında kalesinde gol görmeyen ve yenilmeyen tek takım olan Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Lige Aytemiz Alanyaspor karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle başlayan, Bursaspor deplasmanında ve kendi sahasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçlarından golsüz beraberliklerle ayrılıp puanını 5'e çıkaran Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 3'üncü haftasını yenilgisiz ve kalesinde gol görmeyen tek takım olarak kapattı. Kanat oyuncusu Varela'nın adalesinde sertleşme nedeniyle yer alamadığı, formasını devrettiği Bilal Başaçıkoğlu'nun ise yıldızlaştığı Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şu ana kadar gol yememiş olmalarına karşın, 2 haftadır gol atamadıkları ve girdikleri çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadıklarına dikkati çekti.
Sağlam, "Yeni Malatyaspor maçı kendi sahamızda kazanmak istediğimiz ve bunun için de pozisyonlar üretip net fırsatlar bulduğumuz, sonucunda kazanamadığımız bir karşılaşma olarak geride kaldı. Maçın zor olacağını biliyorduk ama ikinci yarı 3-4 tane net pozisyon bulduk. Bunları değerlendirememek bizim adımıza sıkıntılı bir durum. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Takımın mücadelesinden memnunuz. Daha iyi olacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım görüntüsü vereceğiz" şeklinde konuştu.
- 27.8.2018 10:36
- Güncelleme: 27.8.2018 10:45
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Beşiktaş, Antalyaspor'a evinde kaybetti
Toplam 7
Yorum
palabıyık in cüneyt aut Cüneytle FB 1 Sarı Göztepe 2 sarı Halisle BJK 2 sarı Antalya 7 sarı Bülentle BJK 3 sarı Akhisar 6 sarı Hakemin kartlara etkisi hiç yok mu
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Aslan 3’te 3 peşinde
Toplam 1
Yorum
serdar akay gs maçından sonra veya göztepe maçından sonra mesut bakkal ya istifa eder yada şutlanır..
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‘Advocaat haklı çıktı’
Toplam 5
Yorum
gerçek göndermesi kolay değil sözleşmesi var birde transfer artık kolay yapılamıyor
Kayserispor, ilk 3 haftada gol yemeyen yenilgisiz tek takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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