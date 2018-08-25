Kayserispor ile Yeni Malatyaspor yenişemedi! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ile yenişemedi!

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> ile <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> yenişemedi!

    Spor 3. haftasında evinde 'u ağırladı. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

    Spor 3. haftasında evinde 'u ağırladı. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

    ÖNEMLİ DAKİKALAR
    2. dakikada Evkur gole çok yaklaştı. Guilherme'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Pereira'nın ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Boutaib'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

    7. dakikada 'ün kafayla indirdiği topa hareketlenen Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    19. dakikada sol kanattan gelişen atakta 'nun ortasına ceza sahası içesinde topla buluşan Chery'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinde auta çıktı.

    28. dakikada ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan 'ün sol çaprazdan şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

    40.dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'lu 'in kalecisine göndermek istediği geri pasında topu kapan , sol çaprazdan rakip takım ceza sahasına girdi. Kalesini zamanında terk eden kaleci Ertaç Özbir, 'un şutunda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

    Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 eşitlikle tamamlandı.

    'in 3. haftasındaki Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.

    57. dakikada sol kanattan 'ün etkili ortasına koşu yapan 'nun arka direkte kayarak yaptığı vuruşta, top auta çıktı.

    76. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun rakiplerini çalımlayarak son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada, altıpas üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Mensah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

    79. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. 'ün sağ kanattan ortası sonrası iyi yükselen Umut Bulut'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

    Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası golsüz eşitlikle tamamlandı.

    Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

    Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

    Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu, Rotman, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut

    Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, , Guilherme, Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib

    Sarı kart: Dk.19 Rotman (Kayserispor)

    1. 25.8.2018 23:41
    2. Güncelleme: 25.8.2018 23:52
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