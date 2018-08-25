Kayserispor ile Yeni Malatyaspor yenişemedi!
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Kayserispor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
ÖNEMLİ DAKİKALAR
2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Pereira'nın ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Boutaib'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.
7. dakikada Adem Büyük'ün kafayla indirdiği topa hareketlenen Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada sol kanattan gelişen atakta Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına ceza sahası içesinde topla buluşan Chery'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinde auta çıktı.
28. dakikada Kayserispor ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Adem Büyük'ün sol çaprazdan şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
40.dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'lu Ahmed Ildiz'in kalecisine göndermek istediği geri pasında topu kapan Umut Bulut, sol çaprazdan rakip takım ceza sahasına girdi. Kalesini zamanında terk eden kaleci Ertaç Özbir, Umut Bulut'un şutunda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.
57. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün etkili ortasına koşu yapan Bilal Başacıkoğlu'nun arka direkte kayarak yaptığı vuruşta, top auta çıktı.
76. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun rakiplerini çalımlayarak son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada, altıpas üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Mensah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
79. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortası sonrası iyi yükselen Umut Bulut'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu, Rotman, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz, Guilherme, Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib
Sarı kart: Dk.19 Rotman (Kayserispor)
- 25.8.2018 23:41
- Güncelleme: 25.8.2018 23:52
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