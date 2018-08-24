Kayserispor'da 3 puan hesabı
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yeni Maylatyaspor'u konuk edecek Kayserispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maçı kayıpsız bitirmenin hesabını yapıyor.
"3 PUAN ŞART"
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Bu sezon her maç çok önemli. Başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen bir ekip olarak tüm maçları ciddiye alıyoruz. Bugün oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçı da bizim için zorluk derecesi yüksek maçlardan bir tanesi. 6 puan değerinde bir müsabaka. Sahamızda oynayacak olmamız bizim için avantaj. Taraftar desteği ile 3 puanı almak ve ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. 3 puan bizi oldukça güzel bir noktaya taşır. İlk 3 haftada 7 puana ulaşmak çok ciddi bir adım. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız ve taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımızı umut ediyorum, istiyorum. Futbolcularım da aynı şekilde son derece istekli ve hırslı" yorumunda bulundu.
- 24.8.2018 21:30
- Güncelleme: 24.8.2018 21:31
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Kayserispor'da 3 puan hesabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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