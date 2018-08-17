Kayseri, Timsah’a kilitlendi – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , Timsah’a kilitlendi

    <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a>, Timsah’a kilitlendi

    , “Gelecek için Bursa maçını iyi geçmek zorundayız” dedi

    Lige Antalyaspor galibiyetiyle başlayan 'da teknik direktör , maçının önemine değindi. "Lige kazanarak başlamak çok önemliydi" diyen Sağlam, "Kazandığımız bu karşılaşmada aldığımız 3 puanı daha keyifli hale getirmek ve geleceğe daha umutlu bakabilmek açısından karşılaşmasını da iyi geçmek zorundayız. Bursaspor iyi bir takım. Her ne kadar geçen hafta F.Bahçe'ye yenilmiş olsalar da onlar da taraftarları önünde oynayacağı ilk karşılaşmayı kazanmak isteyeceklerdir. İnşallah bu karşılaşmadan bizi mutlu edecek, gelecek adına camianın ve taraftarın moralini yukarı çıkaracak oyun ve sonuçla dönersek sezonun bundan sonraki bölümü bizim için daha keyifli geçecektir" şeklinde konuştu.

    1. 17.8.2018
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