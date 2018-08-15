Kayserispor taraftarı stadı dolduracak
Kayserispor taraftarı, bu sezon Kadir Has’ta oynanacak müsabakalarda sarı kırmızılı takımın en önemli itici gücü olacak.
Kayserispor'un en önemli taraftar kitlesi olan Kapalı Kale Taraftar Derneği, hem dernek hem Kayserispor taraftar sayısını artırmak için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılı takıma gönül veren binlerce taraftar, Kadir Has Stadı doldurmak için yeni projeler geliştiriyor.
Kapalı Kale Taraftar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dirgenali, yaptığı açıklamasında "Kayserisporlu olmak için, Kayserisporluyum demek yeterli değil. Bunu eyleme dökmeliyiz. En azından yeni jenerasyonu Kayserisporlu yapmalıyız. Bunun için bizler, okul statüsünde çalışmalar yapıyoruz. Kayserispor ürünleri hediye ediyoruz. Okullarımıza kitap, defter, kırtasiye malzemesi yardımı yaparak Kapalı Kale taraftar grubunun ne denli aktif ve yararlı çalışmalar yaptığını göstermek ve bu noktada da Kayserispor sevgisini aşılamak istiyoruz. Okullar ile diyalog halindeyiz. Her geçen hafta sayımızı artırmak ve projelerimizin sonucunda Kadir Has'ı doldurmak istiyoruz" yorumunda bulundu.
- 15.8.2018 16:51
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Enda Yediği iki golü de içerdeki ve dışardaki ortalama bir kaleci yemez. Canları sağolsun ama Isla, Dirar, Valbuena, Ozan, Salih facialar
Kayserispor taraftarı stadı dolduracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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