Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam oyundan memnun – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Kayserispor'da oyundan memnun

    Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam oyundan memnun

    Kayserispor , 'u 2-0 yendikleri maçta oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyerek, futbolcularına teşekkür etti.

    'in 1. haftasında sahasında ve seyircisi önünde 'la karşılaşan sarı kırmızılı ekibin tecrübeli , karşılaşma sonrası, ''Kayserililer çok mutlu ve beklentileri üst seviyede. Bu ilginin bilincinde bir insan olarak sırtımıza yük bindi. Maçtan önce çocuklara bugün için çalıştığımızı söyledim. Bu ligde hedefi büyük olan bir takım nasıl oynar, ondan söz ettim. Onlar da maça iyi başladılar. Maçın başlangıcı çok önemliydi. Bölüm bölüm çok iyi şeyler yaptık ve o bölümde de golü bulduk. Yüzde 90 isabetli pasla oynayıp, 111 kilometre koştuk. Ligin ilk maçı olmasına rağmen iyi bir mesafe ama, daha yukarılara çıkarmamız lazım. Koşu mesafemiz iyi seviyede. Daha da iyi olacak. İyi bir başlangıç oldu. Önümüzdeki hafta deplasmanı var. Zor bir deplasman ama iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ederim'' dedi.

    1. 14.8.2018 09:46
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