Kayserispor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'da mesaisi sürüyor

    Kayserispor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

    , ligin ilk haftasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarının sürdürüyor.

    ekiplerinden , ligin ilk haftasında sahasında ağırlayacağı maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma, kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.
    1. 11.8.2018 10:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserispor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN