Kayserispor'un yeni formaları satışa çıktı
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'un yeni formaları satışa çıktı

    Kayserispor'un yeni formaları satışa çıktı

    ’un yeni sezonda kullanacağı formalar satışa çıktı. Kayserispor’un lisanslı formaları Storelarda satışa çıkarıldı.

    , 2018-2019 futbol sezonunda 4 çeşit forma kullanacak. Çubuklu, Beyaz, Siyah ve Bordo olarak kullanılacak formaların store fiyatları da belli oldu.


    Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, sarı kırmızılı taraftarların büyük rağbet göstereceğine inandıkları formaların satışa çıkarıldığını ifade etti. Taşçı, "Kayserispor'umuzun değerli taraftarlarını, yeni sezonda tribünde yeni formalar ile görmek isteriz" çağrısında bulundu.

    Kayserispor storelarda satışa çıkarılan formaların fiyatları şu şekilde:


    Siyah: 135
    Çubuklu: 119 TL
    Bordo: 119 TL
    Beyaz: 105 TL

    1. 8.8.2018 12:31
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