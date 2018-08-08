Kayserispor'un yeni formaları satışa çıktı
Kayserispor’un yeni sezonda kullanacağı formalar satışa çıktı. Kayserispor’un lisanslı formaları Storelarda satışa çıkarıldı.
Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunda 4 çeşit forma kullanacak. Çubuklu, Beyaz, Siyah ve Bordo olarak kullanılacak formaların store fiyatları da belli oldu.
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, sarı kırmızılı taraftarların büyük rağbet göstereceğine inandıkları formaların satışa çıkarıldığını ifade etti. Taşçı, "Kayserispor'umuzun değerli taraftarlarını, yeni sezonda tribünde yeni formalar ile görmek isteriz" çağrısında bulundu.
Kayserispor storelarda satışa çıkarılan formaların fiyatları şu şekilde:
Siyah: 135 TL
Çubuklu: 119 TL
Bordo: 119 TL
Beyaz: 105 TL
- 8.8.2018 12:31
-
Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
ua5454 şampiyonlar ligi katılım parasını ne zaman verecekler. Fener belli ki elenecek onun da payı var halledilir yani
-
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 8
Yorum
quarejma abi beşiktaşa ronaldo'yu alın
-
Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
orhan bu takım artık iflah olmaz.deniz bitti.bir arap bulurlarsa satsınlar.
Kayserispor'un yeni formaları satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.