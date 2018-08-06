Tajron Chery taraftarın beğenisini kazandı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    taraftarın beğenisini kazandı

    Tajron Chery taraftarın beğenisini kazandı

    'un yeni transferi 30 yaşındaki , ile oynanan hazırlık maçında oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı.

    Kadir Has Spor Kompleksi dış sahada oynanan karşılaşmada yeni 20 sırt numaralı forma ile ilk 11'de sahaya çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle ikinci yarıda kalitesini ortaya koydu. Attığı çalımlar ve paslarla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

    Hollanda 'nda orta sahada oynayan 1988 doğumlu Tajronn Chrey, 'in Guizhou Zhicheng takımından kiralanarak bir yıllık sözleşme imzalandı.
    1. 6.8.2018 10:00
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