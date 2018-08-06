Tajron Chery taraftarın beğenisini kazandı
Kayserispor'un yeni transferi 30 yaşındaki Tajron Chery, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı.
Hollanda Milli Takımı'nda orta sahada oynayan 1988 doğumlu Tajronn Chrey, Çin'in Guizhou Zhicheng takımından kiralanarak bir yıllık sözleşme imzalandı.
- 6.8.2018 10:00
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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