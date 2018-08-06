Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2018-2019 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

Geçen sezon başında transfer edilen ve bir yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Espinoza, Kayserispor'da 8'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev almıştı.