Kayserispor'da Gonzalo Espinoza ile yollar ayrıldı
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'da ile yollar ayrıldı

    Kayserispor'da Gonzalo Espinoza ile yollar ayrıldı

    , Şilili futbolcu ile yollarını ayırdı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2018-2019 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

    Geçen sezon başında transfer edilen ve bir yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Espinoza, 'da 8'i olmak üzere 21 maçta görev almıştı.

    1. 6.8.2018 15:51
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