Kayserispor'da Gonzalo Espinoza ile yollar ayrıldı
Kayserispor, Şilili futbolcu Gonzalo Espinoza ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2018-2019 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.
Geçen sezon başında transfer edilen ve bir yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Espinoza, Kayserispor'da 8'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev almıştı.
- 6.8.2018 15:51
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
Yorum
SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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