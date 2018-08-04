Yapılan teklifler yeterli değil

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bugün yapılacak sezon açılışı öncesi transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kucher, Espinoza ve Boldrin hakkında çıkan transferler haberlerine değinen Bedir, "Birçok futbolcuya teklif var. Ama söylenen rakamlar yeterli değil. Bazı oyunculara iyi teklifler oluyor, ama yapıyı bozmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.