Yapılan teklifler yeterli değil – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Yapılan teklifler yeterli değil

    Yapılan teklifler yeterli değil

    Başkanı , bugün yapılacak sezon açılışı öncesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    Başkanı , bugün yapılacak sezon açılışı öncesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kucher, Espinoza ve Boldrin hakkında çıkan transferler haberlerine değinen Bedir, "Birçok futbolcuya teklif var. Ama söylenen rakamlar yeterli değil. Bazı oyunculara iyi teklifler oluyor, ama yapıyı bozmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 4.8.2018
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