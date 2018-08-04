Yapılan teklifler yeterli değil
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bugün yapılacak sezon açılışı öncesi transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bugün yapılacak sezon açılışı öncesi transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kucher, Espinoza ve Boldrin hakkında çıkan transferler haberlerine değinen Bedir, "Birçok futbolcuya teklif var. Ama söylenen rakamlar yeterli değil. Bazı oyunculara iyi teklifler oluyor, ama yapıyı bozmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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