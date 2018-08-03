Kayserispor Başkanı Bedir: "Teklif var ama rakamlar yeterli değil"
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HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Başkanı Bedir: "Teklif var ama rakamlar yeterli değil"

    Kayserispor Başkanı Bedir: "Teklif var ama rakamlar yeterli değil"

    Başkanı , yarın yapılacak sezon açılışı ve 5 Ağustos'ta ile oynanacak özel maç öncesi yaptığı açıklamada, ''Bir çok futbolcuya teklif var. Ama söylenen rakamlar yeterli değil" dedi.

    Kulüp başkanı , yaklaşık 1 aydır ve kamp çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Oyuncularımız enerji ve moral depoladı. İnşallah hazır bir şekilde maçlarımıza çıkacağız. Transferlere gelince, sayısal olarak 9-10 oyuncumuzu gönderdik. Bunların içerisinde kiralık olanlar ve performansında memnun olmadıklarımız vardı. Hocamızın da istediği 6 transferi sonlandırdık. Aldığımız oyuncularla ilgili şüphe ve sıkıntı yok" diye konuştu.


    Kucher, Espinoza ve Boldrin hakkında çıkan transferler haberlerine de değinen Erol Bedir, "Bizim ve oyuncunun istediği gibi oluyor. Bazı oyunculara iyi teklifler oluyor, ama yapıyı bozmak istemiyoruz. Espinoza'ya geride kalan yıllardan beri ülkesinden teklif var. Bu teklifler bizi tatmin etmiyor. Transfer dönemini düşünerek, 'Onların izinlerini uzun tuttuk. Görüşün, bizi ve sizi tatmin eden tekliflere bakın oturur, konuşuruz' dedik. Şu anda gelen futbolcular" ifadelerini kullandı.


    BEDİR: "VAR ÇOK FAYDALI OLACAK"


    'VAR' toplantısı hakkında da konuşan Kulüpler Birliği Asbaşkanı ve Kulüp Başkanı Erol Bedir, "'VAR' sistemine zamanla alışacağız ve çok bir sistem " şeklinde konuştu.


    Bedir, Video Yardımcı Hakem (VAR) hakkında yaptığı açıklamada, ''Spor Bakanımızın da katıldığı VAR tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. VAR ile birlikte yaşanan sıkıntılar ciddi şekilde masaya yatırıldı. Bu toplantıların meyvelerini önümüzdeki dönemlerde alacağız. VAR'da neyin doğru olduğu tartışılmayacak. VAR'da kesin olarak yanlış olan durum tartışılacak. Nihai karar verici yine hakem olacak. Her konuda VAR'ı isteyemeyeceğiz. VAR sisteminden umutluyuz. Neler olacağını bekleyeceğiz ve göreceğiz" ifadelerinde bulundu.


    Sarı - kırmızılılar, kampından sonra verilen iznin ardından kulüp tesislerinde bir araya gelerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Düz koşu ve kondisyon çalışmaları ile başlayan antrenman pas ve şut çalışması ile devam etti. Antrenmana özel izinli olan Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana-Biyik ve Asamoah Gyan katılmadı.

    1. 3.8.2018 13:09
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