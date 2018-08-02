Sağlam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem Erzurum hem de Hollanda kampının güzel geçtiğini, bu süreçte 43 antrenman ve 6 hazırlık maçı yapma fırsatı bulduklarını belirtti.

Hazırlık döneminde yeni transferlerin takıma çabuk adapte olduğunu dile getiren Sağlam, "Geçtiğimiz sezon aramızda bulunup da çeşitli sebeplerden dolayı sıkıntı yaşamış, kendisini ifade edememiş arkadaşlarımızı da aramıza aldık. Onların da kendilerini ifade etmelerine şans tanıdık. Bu fırsatı değerlendirenler oldu, değerlendiremeyenler oldu. Dolayısıyla eksiklerimizi de bu dönem içerisinde görmüş olduk ve bu doğrultuda da takviyeler yaptık." diye konuştu.

"GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Ligde ilk maçta Antalyaspor ile karşılacaklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Pazar günü Gençlerbirliği ile bir hazırlık maçı oynayıp önümüzdeki hafta da sezona Antalyaspor maçıyla güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Başkanımızla son olarak bir değerlendirme toplantısı yapıp bundan sonraki süreçte takıma takviye yapılıp, yapılmama konusunda fikir birliğine varacağız. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız olacak, onları da kısa süre içerisinde hep beraber görürsünüz. Toparlamak gerekirse iyi yoldayız, her geçen gün iyiye giden, istediğini sahaya yansıtabilecek, tempolu oynamaya çalışan bunu da hazırlık maçınlarında uygulayan iyi bir Kayserispor geliyor. Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanacak, izleyene keyif verecek, Kayserispor'un maçı bittiği zaman 'İyi ki bu maçı seyretmişiz' dedirtebileceğimiz bir takım oluşturuyoruz. Taraftarlarımız da hiç endişe etmesinler onların mutlu olacağı, keyifle izleyeceği bir takım geliyor."

Bir gazetecinin Ukraynalı futbolcu Oleksandr Kucher'in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri hatırlatması üzerine Sağlam, "Kucher'e biraz daha fazla izin verdik. Bundan sonraki dönemle alakalı, kendi geleceği ile alakalı bazı görüşmeler yapması için." açıklamasını yaptı.

ANTRENMAN

Hollanda kampının ardından yurda dönen Kayserispor'da oyuncular 2 günlük iznin ardından bugün Kayseri'de toplandı.

Sarı-kırmızılı takım, kulüp tesislerindeki antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, izinli Kana Biyik, Asamoah Gyan ve Kucher katılmadı.