Rotman resmen Kayseri’de – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Rotman resmen Kayseri’de

    Rotman resmen Kayseri’de

    , eski oyuncusu Rajko Rotman ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    , eski oyuncusu Rajko Rotman ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz gün ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. Ülkemizdeki kariyerine 2014'te 'de başlayan Sloven oyuncu, 2016- 2017 sezonun ikinci yarısında Kayserispor'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı ekiple 16 karşılaşmada görev yaparak istikrarlı bir grafik çizen Rotman, geçen sezon Göztepe'de 27 maçta 1 gollük performans sergiledi.

    CHERY DE İMZALADI
    Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Tjaronn Chery'i de kadrosuna kattı. ekibi Guizhou Heng Feng'den kiralanan 30 yaşındaki Hollandalı on numara ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Chery'nin yıllık ücretinin büyük kısmını Çin kulübünün ödeyeceği ifade edildi. Kariyerinde 334 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli oyuncu, 66 gol kaydederken ve 69 da asist yaptı.

    1. 29.7.2018
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