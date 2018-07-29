Rotman resmen Kayseri’de
Kayserispor, eski oyuncusu Rajko Rotman ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor, eski oyuncusu Rajko Rotman ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz gün Göztepe ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. Ülkemizdeki kariyerine 2014'te Başakşehir'de başlayan Sloven oyuncu, 2016- 2017 sezonun ikinci yarısında Kayserispor'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı ekiple 16 karşılaşmada görev yaparak istikrarlı bir grafik çizen Rotman, geçen sezon Göztepe'de 27 maçta 1 gollük performans sergiledi.
CHERY DE İMZALADI
Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Tjaronn Chery'i de kadrosuna kattı. Çin ekibi Guizhou Heng Feng'den kiralanan 30 yaşındaki Hollandalı on numara ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Chery'nin yıllık ücretinin büyük kısmını Çin kulübünün ödeyeceği ifade edildi. Kariyerinde 334 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli oyuncu, 66 gol kaydederken ve 69 da asist yaptı.
- 29.7.2018
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Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Yorum
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Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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