Rotman resmen Kayseri’de

Kayserispor, eski oyuncusu Rajko Rotman ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz gün Göztepe ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. Ülkemizdeki kariyerine 2014'te Başakşehir'de başlayan Sloven oyuncu, 2016- 2017 sezonun ikinci yarısında Kayserispor'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı ekiple 16 karşılaşmada görev yaparak istikrarlı bir grafik çizen Rotman, geçen sezon Göztepe'de 27 maçta 1 gollük performans sergiledi.



CHERY DE İMZALADI

Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Tjaronn Chery'i de kadrosuna kattı. Çin ekibi Guizhou Heng Feng'den kiralanan 30 yaşındaki Hollandalı on numara ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Chery'nin yıllık ücretinin büyük kısmını Çin kulübünün ödeyeceği ifade edildi. Kariyerinde 334 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli oyuncu, 66 gol kaydederken ve 69 da asist yaptı.