Rotman'dan Kayserispor'a gece imzası
Kayserispor gece yarısı atılan imzayla eski futbolcusu ön libero ve orta saha oyuncusu Rajko Rotman'a yeniden kavuştu. Rotman, dün saat 22.30'da attığı imza sonrası yeniden Kayserispor'lu oldu.
Dün saat 21.00'de İzmir'den uçakla Kayseri'ye gelen ve Göztepe ile bağlarını koparan Rajko Rotman, sağlık kontrolünün ardından opsiyonlu olarak 1+1 yıllığına mukavele imzaladı. Sarı kırmızılı takım Hollanda kampında olduğu için Rotman'ın, takım Kayseri'ye dönene kadar antrenmanlara burada çıkacağı belirtildi.
Bu arada Kayserispor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''2016-17 sezonu ikinci yarısında, takımımızda forma giyen ve çok zorlu mücadelemizde Kayserisporumuza katkı sağlayarak başarımızda payı olan, aynı zamanda şehrimizde oynamaktan mutlu olan futbolcumuz Rajko Rotman'la yapılan görüşmeler sonrasında opsiyon kulübümüze ait olmak kaydıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Rotman ve Kayserisporumuza hayırlı olsun" denildi.
- 28.7.2018 11:57
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Rotman'dan Kayserispor'a gece imzası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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