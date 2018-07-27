Erol Bedir'den Sapunaru, Tjaronn Chery ve N'Diaye açıklaması
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'den Sapunaru, ve N'Diaye açıklaması

    Erol Bedir'den Sapunaru, Tjaronn Chery ve N'Diaye açıklaması

    Başkanı , sarı-kırmızılı takım ile ilgili çıkan haberlerini yalanladı.

    Başkan Bedir, Sapunaru'nun takımla çalışmalara devam ettiğini, başka kulübe gönderilme durumu olmadığını belirtirken, ile mutabakata varıldığını ve N'Diaye ile görüşmeleri olmadığını ifade etti.


    Sarı-kırmızılı takımın sitesi üzerinden yapılan açıklamada Başkan Bedir şu ifadeleri kullandı:
    '' Sevdalılarının ve Büyük Taraftarımızı aydınlatmak adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.
    1) Kulübümüz sözleşmeli futbolcusu Chıstıan Sapunaru halen kadromuzda ve takımımızın hazırlık kampında olup, antrenmanlara katılmakta ve yeni sezona hazırlanmaktadır. Hiç bir kulübe gönderilmesi mevzu bahis değildir.
    2) kulübü Guizhou'nun sözleşmeli futbolcusu Tjaronn Chery kulübümüze transferi için adı geçenle 'de görüşmeler yapılmış ve görüşmeler neticesinde oyuncu ile mutabakata varılmıştır. Ancak, oyuncunun sözleşmeli olduğu kulübü ile görüşmelerini kendisi sürdürmektedir.
    3) Alfred N'Diaye ve benzeri şekilde adı geçen futbolcularla kulübümüzün bir görüşmesi olmadığı gibi ilgisi de bulunmamaktadır. Kulübümüzle ilgili doğru bilgilerin alınabileceği mecra kulübümüzün resmi internet adresleri ve sosyal medya hesaplarıdır. Başka kaynaklardan alınan asılsız bilgilerin taraftarlarımız arasında paylaşılmasının kulübümüze bir faydası bulunmamaktadır.''

    1. 27.7.2018 10:37
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