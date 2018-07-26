Kayserispor’da N’Diaye iddiası
TRANSFERDE önemli isimlerle görüşen Kayserispor için dün önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların daha önce Bursa ve Eskişehir formaları giyen Alfred N'Diaye ile temasa geçtiği ileri sürüldü. 28 yaşındaki Senegalli orta sahayı kadrosuna katmayı hedefleyen Kayserisporlu yöneticilerin İspanyol ekibiyle görüştüğü belirtildi.
- 26.7.2018
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