Akigolar’dan Burhan atağı
YENİ sezonda Avrupa'da sahne alacak Akhisar, Burhan Eşer için harekete geçti. Erzurum'la yollarını ayıran 33 yaşındaki orta saha ile temasa geçen Ege ekibi, oyuncuyla imza aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
- 26.7.2018
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