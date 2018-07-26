Akigolar’dan Burhan atağı – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Akigolar’dan Burhan atağı

    Akigolar’dan Burhan atağı
    YENİ sezonda Avrupa'da sahne alacak Akhisar, için harekete geçti. 'la yollarını ayıran 33 yaşındaki orta saha ile temasa geçen Ege ekibi, oyuncuyla imza aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
    1. 26.7.2018
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