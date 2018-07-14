Bilal Başacıkoğlu'nun gözü milli takımda – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'nun gözü milli takımda

    Bilal Başacıkoğlu'nun gözü milli takımda

    Spor Toto ekiplerinden 'un ekibi Feyenoord'dan ettiği , bu sezon kendini göstererek, yeniden milli takıma çağrılmayı istediğini belirtti.

    Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2. etap kamp hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Başacıkoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Başacıkoğlu, 'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve 'da da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlattı.

    Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun ilk yarısını çok iyi geçirdiğini ancak sonradan sıkıntılar yaşadığını aktaran 23 yaşındaki Başacıkoğlu, "İnşallah bu sezonu iyi geçiririz. Avrupa liglerini düşünüyoruz. 'de ilk 6 içerisinde olmayı istiyoruz. Çok iyi bir takıma sahibiz. İyi transferler geldi. Bizim için hayırlısı olur inşallah." diye konuştu.

    "İnşallah milli takıma çağrılırım"

    Başacıkoğlu, A 'da sürekli olarak forma şansı bulmak istediğini ve bunun için çok çalışacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Feyenoord'da ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamadım. Bazen takımda oluyordum, bazen olmuyordum. Bu sezon çok oynayıp ve kendimi de göstererek inşallah milli takıma çağrılırım. döneminde milli takıma çağrıldım. Teknik direktör döneminde çağrılmadım. Kendisini çok iyi tanımıyorum ama inşallah yakın zamanda buluşuruz. Kayserispor'da iyi bir performans göstererek milli takımda forma şansı bulmak için elimden geleni yapacağım. Bu benim hedefim aslında."

    Gol atıp asist yapmak istediğini anlatan Başacıkoğlu, takımın forvet hattındaki ve Asamoah Gyan'a çok gol attırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

    Basacıkoğlu, Heerenveen takımında başlayan futbol kariyerinde, gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord'a oldu. Geçen sezon Feyenoord'da 26 karşılaşmada 7 gol kaydeden kanat oyuncusu Başacıkoğlu, Kayserispor'la sözleşme imzaladı.

    1. 14.7.2018 14:12
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