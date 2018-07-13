Kayserispor, hazırlık maçında Hatayspor ile berabere kaldı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    , hazırlık maçında Hatayspor ile berabere kaldı

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>, hazırlık maçında Hatayspor ile berabere kaldı

    Spor ekiplerinden ile 1. Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

    Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçının ilk yarısı, Artem Kravets'in 33. dakikada attığı golle 'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    İkinci yarıda Hatayspor'dan Mesut Çaytemel'in 77. dakikada penaltıdan attığı golle mücadele berabere sona erdi.

    1. 13.7.2018 22:58
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