Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2. etap kamp hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iddialı başlamak istiyor.

Teknik direktör Sağlam, kamp hazırlıkları, transfer çalışmaları ve yeni sezon beklentileriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Çok güzel bir ortam var"

Ertuğrul Sağlam, tüm oyuncuların kampta olduğunu ve çalışmaların iyi gittiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İlk bölüm çalışmalarımız genelde adaptasyona yönelik oldu. Burada biraz daha tempomuzu artırıyoruz. Burada maç oynamaya başlayacağız, Hollanda'da biraz daha sistemi oturtmaya yönelik daha ciddi rakiplerle hazırlık maçı yaparak sezona hazırlanmaya çalışacağız. Çok güzel bir ortam var. Herkes huzur içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Şehre baktığında takımına, yönetimine inanan ve gönülden destek veren bir grup var. Bu grubun en önemli parçası da bizi destekleyen taraftarımız. Onlar da bu sene önceki senelerde olmadığı kadar takımına inanmış ve coşkulu bir şekilde bizi destekliyorlar."

Sağlam, taraftarın da desteğiyle sezona çok güzel şekilde hazırlanacaklarını belirterek, 2018-2019 sezonunu Kayserispor sezonu olacağını dile getirdi.

"İzleyenlere keyif veren bir takım olacağız"

İyi bir kadroya sahip olduklarını aktaran Sağlam, "Bu kadroyu en iyi şekilde oynatmaya, yönlendirmeye çalışacağız. Göze hoş gelen bir futbol oynatacağız, bunu herkes böyle bilsin. Maçın her dakikasında oyunu kazanma adına her şeyini ortaya koyan, kazanırken keyif verdiği gibi kaybederken de taraftarını mutlu eden bir Kayserispor olacak. Geçtiğimiz sezonun üzerine koyan daha iyi bir neticeyle sezonu bitiren, izleyenlere keyif veren bir takım olacağız. Kayserispor kazanmak için her şeyini ortaya koyacak." diye konuştu.

Kadrodaki eksikler ve yapacakları transferlere de değinen Sağlam, orta saha mevkisinde bir futbolcu eksiklerinin olduğunu anlattı.

Teklif alan futbolcularının olduğuna işaret eden Sağlam, "Hiçbir oyuncumuzu bırakma taraftarı değiliz. İnşallah istediğimiz, faydalanmayı düşündüğümüz arkadaşlardan hiçbiri takımdan ayrılmaz ama bir veya iki oyuncuyla takımımızı takviye edip, inşallah sezona başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.