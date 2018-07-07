Sağlam: ''Benim gibi soğukkanlı birini bile heyecanlandırdınız''
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    Sağlam: ''Benim gibi soğukkanlı birini bile heyecanlandırdınız''

    Sağlam: ''Benim gibi soğukkanlı birini bile heyecanlandırdınız''

    , "Bu tezahüratlar bu coşku benim gibi berini bile çok heyecanlandırdı. Sezon öncesi müthiş bir motivasyon kazandık'' dedi.

    , 2 bin taraftarın katılımı ile kampı öncesi teknik direktör için imza töreni düzenledi.

    Kayseri'de kendini yabancı hissetmediğini dile getiren Ertuğrul Sağlam, "Herkes beni soğukkanlı ve oldukça temkinli bilir. Ama bu tezahüratlar bu coşku benim gibi birini bile çok heyecanlandırdı. Sezon öncesi müthiş bir motivasyon kazandık. Türk futboluna altın harflerle yazılacak başarı öyküsünü yaşayacağım, yaşatacağım bir kulüpteyim. Burada başarılı olmak için vizyon sahibi bir başkan, kurumsal nitelikleri uygulayan yönetim, sonbaharda taşınacağımız Avrupa'daki bir çok kulübe parmak ısırtacak tesisler, kaliteli ve karekterli bir oyuncu ruhu, şehre sahip çıkan il yöneticileri, güçlü bir yerel medya, şehrini ve Kayserispor'u çok seven, fedakar ve cefakar bir taraftar grubu bir arada. Çok çalışacağız, birbirimize sarılacağız, sorumluluk alacağız. Fedakarlık yapacağız, taşın altına elimizi koyacağız" dedi.

    Sağlam, sarı-kırmızılı ekipte transferin bitmediğini, arzuladığı 4 oyuncunun alındığını, Erzurum ve kampları sonrası oynanacak özel maçlar ve kadrodan eksilecek oyunculara göre yapabileceklerinini dile getirdi.

    Öte yandan, Kayserisporlu futbolculara Erzurum'da yapılacak kamp öncesi 2 gün izin verildi.

    1. 7.7.2018 11:27
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