Kayserispor'da Mensah geldi, Mendes gitti – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    'da Mensah geldi, Mendes gitti

    Kayserispor'da Mensah geldi, Mendes gitti

    'da öncesi hareketliliği devam ediyor.

    'in geçen sezon 'da oynayan orta saha oyuncusu Ganalı sarı-kırmızılı ekibe olurken, 'da forma giyen kanat oyuncusu ise Dubai ekibi Sharjah takımıyla anlaşmaya vardı. Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren Bernard Mensah'ı kiralık olarak 1 yıllığına renklerine bağladı.

    kariyerine Vitoria Guimaraes takımında başlayan 23 yaşındaki oyuncu burada gösterdiği başarılı performansın ardından Atletico Madrid takımına transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan Mensah toplam 30 karşılaşmada 5 gol 7 asistlik başarılı bir performans sergiledi.

    ?MENDES, DUBAİ'YE GİTTİ
    Öte yandan 2 sezondur Kayserispor forması giyen Ryan Mendes ise sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanarak, Dubai ekiplerinden Sharjah'a transfer oldu.

    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, her 2 transferle ilgili olarak ''Kulübümüze sözleşmesindeki opsiyonun kullanılacağını bildiren oyuncumuz Ryan Isaac Mendes'e, takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Bu arada bir süreden beri transferi için çaba sarf ettiğimiz Mensah'ı renklerimize katmanın sevincini yaşıyoruz. Kayseri, Erzurum ve Hollanda kamp dönemlerinde 4 transferimize karşın, teknik kadromuzun isteği olduğu takdirde yeni transferlere yönelebiliriz'' dedi. Öte yandan, Kayserisporlu futbolcular öncesi sağlık kontrolünden geçti.

    1. 3.7.2018 10:47
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