Susic’e transfer sözü – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’e sözü

    <a href="/index/susic?id=02b8cd45-66b7-47aa-acdc-338e1c03d903" class="" rel="tag">Susic</a>’e <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> sözü
    Kupa şampiyonu Akhisar, Safet 'le 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan politikaları hakkında, "Hangi mevki ve futbolculara sahip olduğumuza bakacağız ve sonra oturup konuşacağız. Başkanımız 2-3 çok iyi futbolcu alacağımızı söyledi" ifadelerini kullandı.
    1. 1.7.2018
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