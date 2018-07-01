Mensah salı günü imzalıyor – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Mensah salı günü imzalıyor

    Mensah salı günü imzalıyor

    Başkanı Erol Bedir, transfer çalışmaları konusunda bilgi verdi.

    Bedir, "'den aldığımız Mensah'la resmi imzaları atmadık ama antrenmana çıkması konusunda yazılı izinleri aldık. Resmi imzayı salı ya da çarşamba günü atacağız. Şu an sayısal olarak kadromuz tamam" dedi.
    1. 1.7.2018
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