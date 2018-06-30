Mensah imzayı atıyor – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Mensah imzayı atıyor

    Mensah imzayı atıyor

    , bonservisi A.Madrid’de bulunan geçen sezon ’da kiralık oynayan orta saha ’la anlaştı. İmza şov bugün

    , transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, , Hasan Hüseyin Acar ve Sakıb Aytaç'tan sonra bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Bonservisi İspanya'nın takımında bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak 'da geçiren ve kulübüyle anlaşan Kayserispor, yıldızla bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Mensah, geçen sezon oynadığı 32 karşılaşmada ortaya koyduğu 5 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

    1. 30.6.2018
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