Mensah imzayı atıyor

Kayserispor, transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, Bilal Başacıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar ve Sakıb Aytaç'tan sonra bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Bonservisi İspanya'nın Atletico Madrid takımında bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak Kasımpaşa'da geçiren Bernard Mensah ve kulübüyle anlaşan Kayserispor, Ganalı yıldızla bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Mensah, geçen sezon oynadığı 32 karşılaşmada ortaya koyduğu 5 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.