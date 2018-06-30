Mensah imzayı atıyor
Kayserispor, bonservisi A.Madrid’de bulunan geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık oynayan Ganalı orta saha Bernard Mensah’la anlaştı. İmza şov bugün
Kayserispor, transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, Bilal Başacıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar ve Sakıb Aytaç'tan sonra bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Bonservisi İspanya'nın Atletico Madrid takımında bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak Kasımpaşa'da geçiren Bernard Mensah ve kulübüyle anlaşan Kayserispor, Ganalı yıldızla bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Mensah, geçen sezon oynadığı 32 karşılaşmada ortaya koyduğu 5 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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